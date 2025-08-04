Çin Makine Sektörü Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin Makine Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

04.08.2025 13:53
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Çin'in makine sektörü, yılın ilk yarısında %9 katma değer artışı ve istikrarlı üretim kaydetti.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in makine sektörü yılın ilk yarısında istikrarlı ve olumlu bir performans sergileyerek, üretim ve satışlarda istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Makine Sektörü Federasyonu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre makine sektörünün katma değeri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Büyüme oranının, imalat sektörünün büyüme oranından 2 yüzde puan daha yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan federasyon tarafından izlenen 122 mekanik ürün kategorisinin 84'ünde üretim artışı bildirildi.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil üretimi 12,5 artışla 15,6 milyona ulaşırken, satışlarıysa yüzde 11,4 artarak 15,7 milyon adede çıktı.

Aynı dönemde enerji üretiminde kullanılan birimlerin üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 arttı. Endüstriyel robotların üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 artarken, ekskavatörlerin kümülatif satışları da 121.000 adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Üretim, Finans, Güncel, Son Dakika

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