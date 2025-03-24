Çin Mali Geliri Düştü

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Çin'in mali geliri yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 1,6 düşüşle yaklaşık 4,39 trilyon yuan (yaklaşık 611,59 milyar ABD doları) oldu.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, merkezi hükümet yıllık yüzde 5,8 düşüşle yaklaşık 1,95 trilyon yuan mali gelir toplarken, yerel yönetimler yıllık bazda yüzde 2 artışla yaklaşık 2,44 trilyon yuan topladı.

Çin'in mali harcamaları ise ilk iki ayda yıllık yüzde 3,4 artarak yaklaşık 4,51 trilyon yuana ulaştı. Merkezi hükümetin mali harcamaları yıllık bazda yüzde 8,6 artarken, aynı dönemde yerel yönetimlerin harcamalarında yüzde 2,7'lik bir artış oldu.

Eğitim harcamaları yıllık yüzde 7,7 artışla 737,7 milyar yuan, bilim ve teknoloji harcamaları yıllık yüzde 10,6 artışla 112,2 milyar yuan, sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları ise yıllık yüzde 6,7 artışla 854 milyar yuan olarak kaydedildi.