Çin, Manyetik Alan Rekorunu Kırdı

HEFEİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fiziki Bilimler Enstitüleri'nin Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nda Çinli bilim insanları bağımsız şekilde geliştirdikleri dirençli mıknatısla 42,02 tesla değerinde sabit manyetik alan üretti ve ABD'nin 2017 yılında bu alanda kırdığı rekoru geçerek yeni bir dünya rekoru kırdı, 22 Eylül 2024. (Fotoğraf: Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı/Xinhua aracılığıyla)
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