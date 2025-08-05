Çin Markaları Singapur'da Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Markaları Singapur'da Öne Çıkıyor

Çin Markaları Singapur\'da Öne Çıkıyor
05.08.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre Singapurlular, birçok sektörde Çin markalarını tercih ediyor.

SİNGAPUR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin markaları birçok kategoride Singapurlu tüketiciler arasında giderek daha fazla rağbet görüyor.

Singapur merkezli pazar araştırma şirketi Blackbox'ın kısa süre önce 1.500'den fazla yetişkinle yaptığı anket göre Singapurluların birçok önemli sektörde ABD markaları yerine Çin markalarını tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 34'ü motorlu taşıtlarda Çin markalarını tercih ederken, ABD markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 28 oldu. Gıda ürünlerinde ise Çin markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 36, ABD markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 32 oldu.

Ev aletlerinde Çin markaları yüzde 39 ile ilk sırada yer alırken, ABD markaları yüzde 30'da kaldı. Yaşam tarzı deneyimlerinde Çin'i tercih edenler yüzde 38 olurken, ABD'yi tercih edenler yüzde 31 olarak ölçüldü. Atıştırmalıklar ve hazır gıdalardaysa bu oranlar yüzde 37'ye karşı yüzde 32 olarak belirlendi.

Tercihlerde sadece "fiyatların" rol oynamadığını kaydeden Blackbox, Çin markalarının artık sadece düşük maliyetli alternatifler olarak değil, kendi başlarına güvenilir, rekabetçi ve giderek tasarım odaklı oyuncular olarak görüldüğünü vurguladı.

Bu çerçevede 2025'in ilk dört ayında Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin, uzun süredir pazar lideri olan Toyota'yı tahtından indirerek çarpıcı şekilde Singapur'un en çok satan otomobil markası haline geldiğine dikkat çeken şirket, bu durumun "Çin markaları için genel olarak sembolik bir atılımı" gösterdiğini belirtti.

Anket, Amerikan ürünlerine yönelik tutumların da değiştiğini ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerinin de etkisiyle, erkek katılımcıların yüzde 50'sinin ve kadın katılımcıların yüzde 38'inin ABD ürünlerine yönelik harcamalarını azaltmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Markaları Singapur'da Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor

15:49
TFF, Avrupa’da eleme maçları oynayacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in ligdeki ilk hafta karşılaşmalarını erteledi.
TFF, Avrupa'da eleme maçları oynayacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in ligdeki ilk hafta karşılaşmalarını erteledi.
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
19:50
Chelseali Cucurella, Donald Trump’a öfkesini kustu
Chelseali Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu
19:38
Davinson Sanchez’in Galatasaray’da kalmak için tek bir şartı var
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
19:15
Trump’tan Hindistan’a açık tehdit: Tarifeyi ’önemli ölçüde’ artıracağım
Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım
19:02
Jennifer Lopez’den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
Jennifer Lopez'den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
18:54
Benfica’ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’ndan kötü haber
Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 15:54:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Markaları Singapur'da Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.