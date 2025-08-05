Çin Markaları Singapur\'da Öne Çıkıyor

SİNGAPUR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin markaları birçok kategoride Singapurlu tüketiciler arasında giderek daha fazla rağbet görüyor.

Singapur merkezli pazar araştırma şirketi Blackbox'ın kısa süre önce 1.500'den fazla yetişkinle yaptığı anket göre Singapurluların birçok önemli sektörde ABD markaları yerine Çin markalarını tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 34'ü motorlu taşıtlarda Çin markalarını tercih ederken, ABD markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 28 oldu. Gıda ürünlerinde ise Çin markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 36, ABD markalarını tercih edenlerin oranı yüzde 32 oldu.

Ev aletlerinde Çin markaları yüzde 39 ile ilk sırada yer alırken, ABD markaları yüzde 30'da kaldı. Yaşam tarzı deneyimlerinde Çin'i tercih edenler yüzde 38 olurken, ABD'yi tercih edenler yüzde 31 olarak ölçüldü. Atıştırmalıklar ve hazır gıdalardaysa bu oranlar yüzde 37'ye karşı yüzde 32 olarak belirlendi.

Tercihlerde sadece "fiyatların" rol oynamadığını kaydeden Blackbox, Çin markalarının artık sadece düşük maliyetli alternatifler olarak değil, kendi başlarına güvenilir, rekabetçi ve giderek tasarım odaklı oyuncular olarak görüldüğünü vurguladı.

Bu çerçevede 2025'in ilk dört ayında Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin, uzun süredir pazar lideri olan Toyota'yı tahtından indirerek çarpıcı şekilde Singapur'un en çok satan otomobil markası haline geldiğine dikkat çeken şirket, bu durumun "Çin markaları için genel olarak sembolik bir atılımı" gösterdiğini belirtti.

Anket, Amerikan ürünlerine yönelik tutumların da değiştiğini ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerinin de etkisiyle, erkek katılımcıların yüzde 50'sinin ve kadın katılımcıların yüzde 38'inin ABD ürünlerine yönelik harcamalarını azaltmayı planladıklarını belirtti.