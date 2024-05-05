Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol - Son Dakika
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Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol

Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol

Xinhua Haber Ajansı'nın üst düzey düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü araştırmacıları tarafından ortaklaşa hazırlanan 'Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol' başlıklı raporda Çin'in modernleşme süreci tanıtılırken, sürecin küresel önemi de vurgulandı. Rapor, Cumartesi günü Paris'te yayımlandı. Çin halkının ÇKP liderliğinde Çin'in modernleşmesinde bir çığır açtığını belirten Fu Hua, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Çin tarzı modernleşmenin anlamı ile özünü detaylandırarak küresel modernleşme teorilerine önemli yenilikler kattığını söyledi. Çin'in kalkınma fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşıp daha iyi bir gelecek inşa ettiğini belirten Fu, bunun Çin halkının yararına olduğunu ve aynı zamanda küresel kalkınmayı da teşvik ettiğini, dünya üzerinde olumlu ve geniş kapsamlı bir etkisi olacağını söyledi. Kültürel işbirliğinin bağımsızlık ruhuna bağlı kalması gerektiğini belirten Ji Zhengju, kültürel etkileşimlerin, medeniyetler arasında maddi ve manevi eşgüdüm sağlamak üzere Çin-Fransa kültürel etkileşiminin ana teması ile Çin modernleşmesi için kaçınılmaz bir tercih olan karşılıklı öğrenmeye öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Uluslararası finans sistemini daha dayanıklı, eşitlikçi ve kapsayıcı hale getirmek için Fransa ve Çin arasında daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulunan Marc Uzan, küresel kalkınmanın yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Fransız sinoloji uzmanı Remi Mathieu ise Çin'in modernleşme sürecinde attığı adımların, Fransızların alışılagelmiş düşünce tarzını bırakmalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

05.05.2024 14:29
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"Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol" başlıklı rapor, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü ile Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa hazırlandı.

PARİS, 5 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın üst düzey düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü araştırmacıları tarafından ortaklaşa hazırlanan "Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol" başlıklı raporda Çin'in modernleşme süreci tanıtılırken, sürecin küresel önemi de vurgulandı.

Rapor, Cumartesi günü Paris'te yayımlandı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve aynı zamanda Xinhua Enstitüsü Akademik Komite Başkanı Fu Hua, Çin halkının ÇKP liderliğinde Çin'in modernleşmesinde bir çığır açtığını belirtti.

Fu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Çin tarzı modernleşmenin anlamı ile özünü detaylandırarak küresel modernleşme teorilerine önemli yenilikler kattığını söyledi.

"Kendini ispatlama ve başkalarının da ispatlamasına yardım etme" ruhu ile "dünyanın tek bir aile olduğu" fikrini benimseyen Çin'in, kalkınma fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşıp daha iyi bir gelecek inşa ettiğini belirten Fu, bunun Çin halkının yararına olduğunu ve aynı zamanda küresel kalkınmayı da teşvik ettiğini, dünya üzerinde olumlu ve geniş kapsamlı bir etkisi olacağını söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ji Zhengju ise modernleşme ile insanlar arası ve kültürel etkileşim arasındaki ilişki üzerine bir konuşma yaptı.

Ji, kültürel işbirliğinin bağımsızlık ruhuna bağlı kalması gerektiğini, bunun Xi tarafından özetlenen "Çin- Fransa ruhunun" temel anlamı olmasının yanı sıra Çin dernleşmesinin önemli bir manevi anlamı olduğunu söyledi.

Ji, kültürel etkileşimlerin, medeniyetler arasında maddi ve manevi eşgüdüm sağlamak üzere Çin-Fransa kültürel etkileşiminin ana teması ile Çin modernleşmesi için kaçınılmaz bir tercih olan karşılıklı öğrenmeye öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Bretton Woods'u Yeniden Keşfetmek Komitesi'nin kurucusu ve İcra Direktörü Marc Uzan, küresel kalkınmanın yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası finans sistemini daha dayanıklı, eşitlikçi ve kapsayıcı hale getirmek için Fransa ve Çin arasında daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Uzan, "Çin ve diğer uluslararası ortaklarla çabalarımızı uyumlu hale getirerek daha istikrarlı bir küresel yönetişimin oluşmasına katkıda bulunabileceğiz" dedi.

Fransız sinoloji uzmanı ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde emekli araştırma direktörü olan Remi Mathieu, Çin'in modernleşme sürecinde attığı adımların, Fransızların alışılagelmiş düşünce tarzını bırakmalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Fransa, Dünya, Paris, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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