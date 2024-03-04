Çin, Moğolistan'a yardım eli uzattı

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ULAN BATUR, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Büyükelçisi Shen Minjuan, Moğolistan'a aşırı kış koşullarıyla mücadelede destek olmak üzere Çin'in gönderdiği ayni ve nakdi yardımları Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene'ye teslim etti.

Pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'daki Moğolistan Devlet Sarayı'nda düzenlenen teslim töreninde konuşan Shen, "Ülkelerimiz afetler karşısında her zaman birbirine yardım etmiştir. Çin, Moğolistan'a destek ve yardım sağlamaya hazır" dedi.

Moğolistan'da bu kış şiddetli bir "dzud" yaşanıyor. "Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Çin'e içten teşekkürlerini sunan Oyun-Erdene, Moğolistan'da "dzud" şartları hakimken ve çobanlar büyük zorluklarla boğuşurken Çin'in yardım eli uzatmada başı çektiğini ve her zaman olduğu gibi iyi bir komşuluk örneği sergilediğini belirtti.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin de Moğolistan'a yardımda bulunduğunu kaydeden Oyun-Erdene, "Bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü. İki ülkenin ve ikili ilişkilerin büyük atılım sergilemesini ve iki halkın mutluluk ve refahı paylaşmasını umuyorum" dedi.

Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre, Moğolistan bu kış normalden çok daha fazla kar gördü ve şu ana kadar ülke topraklarının yüzde 80'inden fazlası 100 santimetreye ulaşan kalınlıkta karla kaplandı.

Devlet Acil Durum Komisyonu'na göre, "dzud" nedeniyle Moğolistan genelinde yaklaşık 3 milyon çiftlik hayvanı öldü.