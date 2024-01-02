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Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda 2023 yılında işlem gören mal hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 98,54 artışla 37,86 milyon tona ulaşarak limanın açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Limanda yapılan yenilikler ve yatırımlar sayesinde gümrükleme verimliliği arttı ve limanın kapasitesi genişletildi.

Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı\'nda işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı
02.01.2024 - 17:47,
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HOHHOT, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda 2023 yılında işlem gören mal hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 98,54 artışla 37,86 milyon tona ulaşarak limanın açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Limanın Yönetim Komitesi Müdür Yardımcısı Qin Ruiqiang, 2023 yılında akıllı gümrükleme, sınır ötesi insansız araç için özel geçişler ve özel gümrük denetim bölgesinin inşası gibi yeniliklerin getirildiği limanda, gümrükleme verimliliğinde de önemli artış sağlandığını belirtti.

Qin, Ganqmod Limanı'nda orijinal yolları genişletmek, gümrükleme kapasitesini iki katına çıkarmak ve trafik güvenliğini artırmak için 2023 yılında 40 milyon yuandan (yaklaşık 5,65 milyon ABD doları) fazla yatırım yapıldığını ifade etti.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da yer alan Ganqmod Limanı, ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı ve Çin-Moğolistan- Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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