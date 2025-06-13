Çin-Norveç İlişkileri Güçleniyor

OSLO, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao ve beraberindeki heyet, 2025 Oslo Forum'una katılarak üç günlük Norveç ziyaretini tamamladı.

Liu, temasları çerçevesinde Norveç Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Store ve Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ayrı ayrı görüştü. Taraflar, iki ülke liderlerinin vardığı temel mutabakatı hayata geçirme ve ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştı.

Karşılıklı anlayış ve güvenin artırılması amacıyla partiler arası diyalog ve etkileşimin derinleştirilmesinin önemine dikkat çeken taraflar, ekonomi, ticaret, denizcilik, yeşil dönüşüm ve halklar arası etkileşim gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Liu ve Norveçli yetkililer, Çin-Norveç ilişkilerinin ilerletilmesi için bölgesel ve uluslararası meselelerde iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Oturumu'nda konuşma yapan Liu, Çin'in iç ve dış politika önceliklerini özetleyerek farklı ülkelerden gelen temsilcilerle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.