Çin Ordusu 'Ortak Kılıç 2024B' Tatbikatını Tamamladı

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, "Ortak Kılıç 2024B" tatbikatını başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.

Komutanlık sözcüsü Li Xi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada birliklerin entegre ortak operasyon yeteneklerinin tatbikat sırasında tam anlamıyla test edildiğini söyledi.

Li, her zaman yüksek alarm durumunda olan birliklerin savaşa hazır olma durumlarının zorlu eğitimlerle güçlendirilmesine devam edileceğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan bölücü girişimlerin kararlıklıkla geri püskürtüleceğini sözlerine ekledi.

Komutanlık, Pazartesi günü Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan adasının kuzey, güney ve doğusunda kara, deniz ve roket birlikleriyle tatbikata başlamıştı.