Çin Ordusundan Taiwan Açıklaması

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ordusunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü girişimi geri püskürtme azim ve yeteneğine sahip olduğunu yineledi.

Wu, perşembe günkü basın toplantısında Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce Taiwan Boğazı'nın iki yakasının "birbirine tabi olmadığını" iddia ettiği ve anakaraya "yabancı düşman gücü" diye atıfta bulunduğu ayrılıkçı ifadeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın kısa süre önce Taiwan çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatın meşru ve gerekli bir önlem olduğunu kaydeden Wu, tatbikatın aynı zamanda "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçılara karşı hem bir ceza ve caydırıcılık hem de dışarıdan müdahalede bulunan güçlere karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü belirtti.

Sözcü, Halk Kurtuluş Ordusu'nun deniz ve hava güçlerinin, operasyon kabiliyetlerini test edip artırmak üzere savaşa hazırlık devriyeleri ve ortak tatbikatlar yürüttüğünü ifade etti.

Lai'nin ifadelerine yanıt veren Wu, "Gökler bir kişiyi mahvetmek isterse ona hayaller gördürür" şeklindeki Çin atasözünü hatırlattı.

Halk Kurtuluş Ordusu'nun her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır olduğunu ve yeteneğe sahip olduğunu belirten sözcü, ordunun her türlü ayrılıkçı girişimi geri püskürtmek üzere kararlı tedbirler alacağını ifade etti.

Wu, "Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Geçmişte hiçbir zaman ülke değildi, günümüzde de bir ülke değil ve gelecekte de asla bir ülke olmayacak" dedi.