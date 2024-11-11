Çin Otomobil Satışları Ekim'de Yüzde 7 Arttı

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otomobil pazarı, büyümeyi destekleyen politika önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle ekonomik faaliyetlerde iyileşmeler sergileyerek ekim ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı sanayi verilerine göre ülkedeki otomobil satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 7 artışla 3,05 milyon adede yükseldi.

Yılın ilk 10 ayındaki otomobil satışları, geçen yıla kıyasla yüzde 2,7 artış sergileyerek 24,6 milyon adedin üzerinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise sadece ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artarak yaklaşık 3 milyon adede ulaştı.

Söz konusu veriler, ülkenin yeni enerjili araç sektörünün de geçtiğimiz ay sağlam büyüme ivmesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bu bağlamda ulusal yeni enerjili araç üretimi, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla yaklaşık 1,46 milyon adede, bu araçların satışları da yüzde 49,6 artışla 1,43 milyon adede ulaştı.

Çin'in otomobil ihracatının geçen ay 542.000 adede ulaşarak bir yıl öncesine göre yüzde 11,1 artmasıyla ülkenin ocak-ekim dönemindeki toplam otomobil ihracatı yaklaşık 4,86 milyon adede yükseldi.