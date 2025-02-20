Çin, Özel İşletmelere Kredi Desteğini Artırıyor

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi, özel işletmelere yönelik kredi desteğinin artırılacağını belirtti.

İdarenin internet sitesinde yapılan açıklamada özel işletmelere kredi arzının istikrarlı ve etkin artışının sürdürülmesinin yanı sıra küçük ve mikro şirketlere ilk kez kredi sağlanması, kredilerin yenilenmesi ve kredi ve borçlara ilişkin desteğin güçlendirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Özel işletmelere ilişkin üst düzey bir sempozyumun kilit önemdeki noktaları ve düzenlemelerini değerlendirmek üzere toplantı yapan idare, bu işletmelerin finansman ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayacak kapsayıcı finansmanın güçlendirilmesinde teknolojinin rolünün artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, özel teşebbüslere yönelik finansal hizmetlerin daha pratik ve rafine hale getirilmesi için bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin yönlendirileceği kaydedilerek, finans sektöründe pazara erişim açısından işletmelere mülkiyet yapısına bakılmaksızın eşit ve adil davranılacağı vurgulandı.