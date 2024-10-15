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Çin-Pakistan İşbirliği Güçleniyor

Çin-Pakistan İşbirliği Güçleniyor

Çin ve Pakistan, Ekonomik Koridor'da işbirliğini güçlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor.

15.10.2024 16:42
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'na ilişkin işbirliği konusunda kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda ilkeleri doğrultusunda açıklık, yeşil kalkınma ve dürüstlüğün yanı sıra yüksek standartlar, insanların refahı ve sürdürülebilirlik unsurlarını ön plana çıkarmak üzere Pakistan ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

İSLAMABAD, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliği için örnek bir projeye dönüştürmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte katıldığı Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı projesinin tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende yaptı.

Li, yeni havalimanının Gwadar Limanı'nın bölgesel bir bağlantı merkezi haline gelmesi için kilit öneme sahip bir tesis ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasının daha fazla ilerletilmesinin önemli bir simgesi olduğunu belirtti.

Koridorun açılmasından bu yana iki ülkenin ortak çabalarıyla verimli sonuçlar elde ettiğini kaydeden Li, koridorun Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında ve bölgesel entegrasyonunun desteklenmesinde olumlu bir rol oynadığını vurguladı.

Li, koridora yönelik işbirliği konusunda kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda ilkeleri doğrultusunda açıklık, yeşil kalkınma ve dürüstlüğün yanı sıra yüksek standartlar, insanların refahı ve sürdürülebilirlik unsurlarını ön plana çıkarmak üzere Pakistan ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Başbakan, yeni uluslararası havalimanının Çin ile Pakistan arasındaki özel dostluğun canlı bir örneği olduğunu belirtti.

İki ülkenin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ve Pakistan liderlerinin stratejik kılavuzluğunda her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirildiğini söyleyen Li, uluslararası konjonktürdeki değişimlere yenik düşmeyen ikili ilişkilerin son derece güçlü olduğuna dikkat çekti.

Li, yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Pakistan'la çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şahbaz ise iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin yeni örneği olan havalimanı projesinden övgüyle bahsederek projenin tamamlanmasıyla Gwadar Limanı'nın bölgesel merkez rolünün daha da güçleneceğini ve Pakistan'ın eşi görülmemiş kalkınma fırsatları yakalayacağını ifade etti.

Şahbaz, koridorun "güncellenmiş versiyonuna" ilişkin işbirliğini hızlandırmak ve ortak geleceğe sahip Pakistan-Çin topluluğunun inşasında daha verimli sonuçlar elde etmek üzere Çin'le el ele vermeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Pakistan, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Pakistan İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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