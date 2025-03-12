Çin-Pakistan Tarımsal İşbirliği Gelişiyor

SANYA, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Yazhou Körfezi Bilim ve Teknoloji Kenti'ndeki bir çeltik tarlasında çeltiklerin büyümesini gözlemleyen bilim insanları, 21 Şubat 2025.

Çin ve Pakistan arasındaki tarımsal işbirliğinin artmasıyla birlikte, Pakistanlı araştırmacılar eğitim almak ve çalışmak için Çin'i tercih ediyor. (Fotoğraf: Luo Jiang/Xinhua)