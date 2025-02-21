Çin, Renminbi Kullanımını Artıracak

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası uluslararası ticaret, yatırım ve finansmanı kolaylaştırmak amacıyla sınır ötesi ödemeler, fiyatlandırma, yatırım ve finansmanda renminbi kullanımını teşvik edecek.

Bankadan perşembe günü yapılan açıklamada sınır ötesi renminbi piyasasının geliştirileceği, döviz takasları ve renminbi takas bankalarının rollerinin güçlendirileceği belirtilerek, Shanghai'ın uluslararası bir finans merkezi olarak inşasının hızlandırılacağı ve Hong Kong'un uluslararası bir finans merkezi olarak statüsünün geliştirileceği vurgulandı.

Bankanın pazartesi ve salı günlerinde düzenlediği bir konferansta açıklanan verilere göre 2024 yılı sonu itibarıyla renminbinin küresel ödemelerdeki payı dördüncü sırada yer alırken, küresel ticaret finansmanındaki payı üçüncü sırada gelerek renminbinin uluslararasılaşmasında istikrarlı artışı ortaya koydu.

Banka toplantı sırasında 2025 yılında bankanın makro ihtiyati yönetim ve finansal istikrar alanındaki işlevlerini genişletmek, makro ihtiyati politika çerçevesini iyileştirmek ve ilgili araçları yenilemek için çaba gösterileceğini belirtti.

Banka, piyasadaki gerilemeyi tersine çevirmeye ve sektörü istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak üzere gayrimenkul sektörünün mali yönetimi de iyileştirecek.