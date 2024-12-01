Çin-Rusya Ortak Hava Devriyesi

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BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin- Rusya ortak stratejik hava devriyesinin iki ordunun yıllık işbirliği planının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve mevcut uluslararası ve bölgesel durumlarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Zhang pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya ordularının 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Japon Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kısmı üzerinde ortak stratejik hava devriyesi yaptıklarını belirtti.

Sözcü, iki hava kuvveti tarafından ortaklaşa yürütülen stratejik devriye görevinin, ortak eğitim ve operasyon kabiliyetlerini etkili şekilde test edip geliştirdiğini ifade etti.