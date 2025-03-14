Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao'da Devriye Gezdikçe

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, ülkenin Diaoyu Dao karasularında devriye görevine çıktı.
Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada cuma günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in hak ve çıkarlarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
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