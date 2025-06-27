Çin Sanayi Karları 2025'te Düştü

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin karları, 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karları söz konusu dönemde 2,72 trilyon yuana ulaştı.

Bu rakam, ocak-nisan döneminde kaydedilen toplam karla karşılaştırıldığında 603,41 milyar yuanlık bir artışı temsil ediyor.

NBS, şirketlerin faaliyet gelirinin geçen yıla göre yüzde 2,7 arttığını ve istikrarlı büyümenin önümüzdeki aylarda karlardaki toparlanmayı destekleyeceğini öngördüklerini kaydetti.