BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin karları, 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.
Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karları söz konusu dönemde 2,72 trilyon yuana ulaştı.
Bu rakam, ocak-nisan döneminde kaydedilen toplam karla karşılaştırıldığında 603,41 milyar yuanlık bir artışı temsil ediyor.
NBS, şirketlerin faaliyet gelirinin geçen yıla göre yüzde 2,7 arttığını ve istikrarlı büyümenin önümüzdeki aylarda karlardaki toparlanmayı destekleyeceğini öngördüklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Çin Sanayi Karları 2025'te Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?