Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye stratejik algısını düzeltme çağrısı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye stratejik algısını düzeltme çağrısı yapıyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Çin'e yönelik stratejik algısını düzeltmesini ve iki ülke ile iki ordu arasındaki ilişkileri rayına oturtmasını istedi. Zhang, ABD'nin savunma bütçesinde gerçekleştirmeyi planladığı artışın hayali düşmanlar yaratma ve blok çatışmasını körükleme amacını yansıttığını belirtti. Çin'in barışçıl kalkınma politikası benimsediğini vurgulayan Zhang, Çin ordusunun dünya barışını savunmada her zaman sadık bir güç olduğunu ifade etti.

15.06.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'den Çin'e yönelik stratejik algısını düzeltmesini ve iki ülke ile iki ordu arasındaki ilişkileri rayına oturtmasını istedi.

Zhang söz konusu açıklamayı Cuma günü, ABD'nin Çin ve diğer rakip ülkelere karşı koymak amacıyla 2025 mali yılı için savunma bütçesinde gerçekleştirmeyi planladığı 18 milyar dolarlık artışla ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, hayali düşmanlar yaratmanın ve blok çatışmasını körüklemenin ABD'nin kökleşmiş Soğuk Savaş ve hegemonyacı zihniyetini ortaya koyan eski numaraları olduğunu belirtti.

Çin'in barışçıl kalkınma yolu ile doğası gereği savunmaya yönelik bir savunma politikası benimsediğini söyleyen Zhang, Çin'in kalkınmasının herhangi bir ülkeyi hedef almadığı gibi herhangi bir ülke için de tehdit oluşturmadığına işaret etti.

Zhang, Çin ordusunun 150'den fazla ülkenin ordusuyla kapsamlı etkileşim ve işbirliği yaptığını ve dünya barışını savunmada her zaman sadık bir güç olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Dünya, Savunma, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye stratejik algısını düzeltme çağrısı yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye stratejik algısını düzeltme çağrısı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement