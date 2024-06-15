Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye stratejik algısını düzeltme çağrısı yapıyor

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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'den Çin'e yönelik stratejik algısını düzeltmesini ve iki ülke ile iki ordu arasındaki ilişkileri rayına oturtmasını istedi.

Zhang söz konusu açıklamayı Cuma günü, ABD'nin Çin ve diğer rakip ülkelere karşı koymak amacıyla 2025 mali yılı için savunma bütçesinde gerçekleştirmeyi planladığı 18 milyar dolarlık artışla ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, hayali düşmanlar yaratmanın ve blok çatışmasını körüklemenin ABD'nin kökleşmiş Soğuk Savaş ve hegemonyacı zihniyetini ortaya koyan eski numaraları olduğunu belirtti.

Çin'in barışçıl kalkınma yolu ile doğası gereği savunmaya yönelik bir savunma politikası benimsediğini söyleyen Zhang, Çin'in kalkınmasının herhangi bir ülkeyi hedef almadığı gibi herhangi bir ülke için de tehdit oluşturmadığına işaret etti.

Zhang, Çin ordusunun 150'den fazla ülkenin ordusuyla kapsamlı etkileşim ve işbirliği yaptığını ve dünya barışını savunmada her zaman sadık bir güç olduğunu ifade etti.