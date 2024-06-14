Çin Savunma Bakanlığı, Filipinler'in Tehlikeli Eylemlerine Karşı Tedbir Alacak

Güncel

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipin tarafının gerilimi tırmandıran tehlikeli eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Zhang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Ren'ai Jiao ve Xianbin Jiao bölgelerinde Filipin tarafının son hamleleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Zhang, Ren'ai Jiao ve Xianbin Jiao resifleri de dahil olmak üzere Nansha Qundao adalarının Çin'in doğal toprakları olduğunu ve Çin tarafının kendi yetki alanındaki sularda kolluk faaliyetleri yürütmesinin meşru ve makul olduğunu belirtti.

Zhang, Filipin tarafının verdiği sözleri tutmadığını, ateşle oynadığını ve gerilimi tırmandırmak için provokasyonlar yaptığını, bununla da yetinmeyip kendi ihlal ve provokasyonlarını örtbas etmek için Xianbin Jiao hakkında dezenformasyon yaratıp yaydığını ifade etti.

Zhang, Çin tarafının son derece teyakkuzda olduğunu ve Filipinler'in gerilimi tırmandıran tehlikeli eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi.