Çin Savunma Bütçesi %7,2 Artacak

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri Heyeti Sözcüsü Wu Qian, geçmiş yıllardaki savunma harcamalarının makul ve istikrarlı şekilde arttığını söyledi.

Wu pazar günü Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumu sırasında yaptığı açıklamada Çin'in merkezi hükümet harcamaları içindeki 2025 savunma bütçesinin, önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 1,78 trilyon yuana (yaklaşık 249 milyar ABD doları) yükseleceğini hatırlattı.

Wu söz konusu artışın temel olarak yeni savaş kabiliyetlerine sahip yeni etki alanı kuvvetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra keşif ve erken uyarıya, ortak saldırıya, savaş alanı desteğine ve entegre lojistik desteğe yönelik sistem ve kapasitelerin artırılması için kullanılacağını ifade etti.

Sözcü, muharebe koşulları altında askeri eğitimin geliştirilmesi ve ulusal savunma ve askeri reformun derinleştirilmesi için de harcama yapılacağını kaydetti.

Wu, ABD gibi büyük askeri güçlerle kıyaslandığında Çin'in savunma harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı, ulusal mali harcamalara oranı, ülkenin kişi başına düşen savunma harcaması ve hizmet üyesi başına düşen harcamalar açısından nispeten düşük kaldığına dikkat çekti.

Sözcü, ülkenin yeniden birleşmesinin henüz tamamlanmadığını ve ülkenin dünyadaki en karmaşık çevresel güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Wu, "Çin ordusu ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda çetin zorluklarla karşı karşıya" dedi.

Sözcü, Çin'in ölçülü savunma harcamalarının, ordunun kamu güvenliği sağlamasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına daha fazla katkıda bulunmasına olanak tanıdığını ifade etti.