Çin, sel ve kuraklıkla mücadele için 916 milyon yuan tahsis edecek

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BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde sel ve kuraklıkla mücadele çalışmaları ve afet yardım çabalarını desteklemek üzere Çinli yetkililerin 916 milyon yuan (yaklaşık 126 milyon ABD doları) tahsis ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada bu rakamın 499 milyon yuanlık kısmının Guangdong, Fujian, Guangxi, Guizhou, Yunnan, Zhejiang, Jiangxi, Hunan ve Hubei'deki sel kontrol ve yardım çalışmalarının yanı sıra güvenlik önlemlerini desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

Hebei, Shanxi, Jiangsu, Anhui, Shandong, Henan, Shaanxi ve Gansu'ya ise su koruma ve kuraklıkla mücadele çalışmalarında destek olmak üzere toplam 417 milyon yuan destek sağlanıyor.

Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, Çarşamba günü Guizhou ve Qinghai'deki dağlarda oluşabilecek sellere dair turuncu alarm verdi. Verilen alarm kapsamında yerel yönetimlere, yerel halkın güvenliğini sağlamak için gerçek zamanlı izleme çalışmaları, sel önleme uyarılarının yayımlanması ve yeniden yerleştirme çabaları da dahil olmak üzere önleyici tedbirler almaları tavsiye edildi.

Dört kademeli, renk kodlu bir hava uyarı sistemi bulunan Çin'de; kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.