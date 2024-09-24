Çin Sermaye Piyasasını Güçlendiriyor

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin, sermaye piyasasına orta ve uzun vadeli fon girişini teşvik edecek bir yönerge çıkaracak.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, Salı günü düzenlenen toplantıda söz konusu yönergenin, çeşitli türde orta ve uzun vadeli fonların sermaye piyasasına girişini destekleyen sistemi geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Wu, komisyonun ayrıca şirket birleşmelerini ve şirket satın almalarını teşvik etmeye yönelik altı ayrı önlem açıklayacağını ve çeşitli taraflarla çalışarak fon temini, yatırım, yönetim ve geri çekme sürecinde özel sermaye ve risk sermayesi fonlarının dolaşımını kolaylaştıracağını da belirtti.

Wu, orta ve küçük ölçekli yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere daha fazla çalışma yürütüleceğini ve finansal dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi yasadışı faaliyetlerle mücadele konusunda kararlı adımların atılacağını ifade etti.