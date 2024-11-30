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Çin Şirketleri Geleceğe Hazır

IMD raporuna göre, Çinli teknoloji devleri geleceğe hazırlıkta önde geliyor ve stratejilerini genişletiyor.

30.11.2024 15:29
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CENEVRE, 30 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) Geleceğe Hazırlık Merkezi Direktörü Howard Yu, IMD tarafından hazırlanan 2024 Geleceğe Hazırlık Göstergesi raporunun, Çin'in kilit sektörlerde hala "büyük kazanmakta" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yu, Çinli şirketlerin geleceğe hazır olma durumlarına ilişkin olarak ise teknoloji devleri Tencent, Xiaomi, Alibaba Group ve Baidu'nun önde gittiğini belirtti.

Yetkili, "Çin'de hala büyük kazanan kuruluşlar iki şeyi gerçekten doğru yapıyor: Birincisi, çok dikkatli bir segmentasyondan geçerek çekiciliklerini hala koruyorlar" dedi.

Yu, "Ayrıca, ürün yelpazesini genişletme ve Çin dışına açılma gibi yollarla riski dağıtıyorlar. Bu kombinasyon stratejisi de kazanan formül olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Dünyanın en iyi şirketlerinin yıllık sıralamasının ikinci bölümünün yer aldığı rapor, bu kez moda, ilaç ve teknoloji sektörlerine odaklanıyor. Mayıs ayında yayımlanan ilk bölümde dünyanın en büyük 88 finans, otomotiv ve ambalajlı tüketici ürünleri şirketi sıralanmıştı.

IMD, geleceğe hazır olma durumunu ölçmek için kuruluşların finansal performansını, büyüme ve inovasyona yapılan yatırımları, liderlik ve kurum kültürünü, operasyonel verimliliği ve pazar konumu ile rekabet dinamiklerini değerlendirdi.

Yu, "Sonuçlar, başarıyı getiren unsurlarda şaşırtıcı değişimler olduğunu ortaya koyuyor. Pazar büyüklüğü artık yeterli değil, her üç sektörde de ihtiyaç duyulan şey kültürel geçerlilik" dedi.

Yetkili, "Bir şirket artık sadece kolay büyümenin peşinden koşamaz. Bugünlerde, şirketlerin geleceğe hazırlıklı olması için genişlemenin üzerinde düşünülmüş olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Alibaba, Tencent, Ekonomi, Güncel, Finans, Xiaomi, Son Dakika

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