Çin Sivil Havacılıkta Ekim'de Büyüdü

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü ekim ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre geçen ay toplam ulaşım cirosu Covid pandemisi öncesi olan 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 17,8, yolcu seyahatleri yüzde 12,5, taşınan kargo ve posta hacmi ise yüzde 21,4 artış gösterdi.

Ekim ayında yolcu seyahatleri 64,09 milyona ulaşırken, uluslararası yolcu seyahatleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,1 artarak 5,8 milyonu aştı ve Ekim 2019 seviyesinin yüzde 96'sına ulaşarak toparlanma sergiledi.

Taşınan uluslararası yükün 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52 artmasıyla sivil havacılık pazarının yük hacmi geçtiğimiz ay 809.000 tonu aştı.

Verilere göre bu yılın ilk 10 ayında toplam taşımacılık cirosu, yolcu seyahatleri ve taşınan kargo ve posta hacimlerinin hepsi 2019 yılının aynı dönemine göre iki haneli büyüme kaydetti.