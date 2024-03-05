Çin, Tahıl Üretiminde Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian, ülkede geçtiğimiz yıl tahıl üretiminin 695,4 milyon ton ile rekor kırdığını ve kişi başına düşen tahıl miktarının 493 kilograma ulaşarak uluslararası kabul görmüş tahıl güvenliği sınırı olan 400 kilogramın üzerinde kaldığını söyledi.

Tang, devam etmekte olan "İki Toplantı" çerçevesinde Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in bu yıl üst üste 9'uncu yılda da 650 milyon tonun üzerinde tahıl hasat ettiğini belirtti.

Tang'a göre Çin, ulusal gıda güvenliğini korumanın yanı sıra yoksulluğun azaltılması konusundaki başarılarını pekiştirmek ve genişletmek, halkın tekrar yoksulluğa düşmesini önlemek ve yoksulluğa büyük ölçekli bir dönüşü engellemek üzere çalışmaya devam ediyor.

Eskiden yoksulluk çeken ulusal düzeydeki 832 eski ilçede bulunan tüm çiftçilerin kişi başına düşen harcanabilir geliri, son üç yılda yıllık ortalama 1.200 yuan artarak geçen yıl 16.396 yuana (yaklaşık 2.308 ABD doları) ulaştı. Çiftçilerin gelir artış oranları, çiftçiler için ulusal ortalama büyüme oranından daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Yoksulluğu azaltılan 832 ilçenin her birinde yaklaşık iki ila üç veya daha fazla endüstrinin geliştirildiğini belirten Tang, yoksulluktan kurtulan hanelerin yüzde 90'ından fazlasının bu endüstrilerle meşgul olduğunu sözlerine ekledi.