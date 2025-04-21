Çin, Tahıl Üretimini Artırmayı Planlıyor

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında tahıl üretimini geçen yılki 706,5 milyon tonluk rekor seviyenin üzerine çıkarak daha da artırmaya hazırlanırken, tahıl ve diğer önemli tarım ürünlerine yönelik arz kapasitesini de güçlendirecek.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı Çin Tarım Görünümü Komitesi tarafından pazar günü açıklanan rapora göre, birim başına mahsul verimini büyük ölçekte artırma çalışmalarının hızlandırılması ve tahıl ekim ve üretimine yönelik isteğin giderek artmasıyla 2025'te ülkenin tahıl üretiminin 709 milyon tona ulaşması öngörülüyor.

Rapora göre 2025 yılında soya fasulyesi üretiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,5 artışla 21,17 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Öte yandan yerli üretim arttıkça ve tüketim artışı yavaşladıkça, dökme tarım ürünleri ithalatının azalmasının beklendiği ifade edildi.

Rapora göre önümüzdeki 10 yıl içinde tarımsal verimlilikte bir atılım yaşanması beklenen Çin'de kapsamlı tahıl üretim kapasitesinde ve sektörün karşı karşıya olduğu başlıca risk ve zorlukları azaltma ve bunların üstesinden gelme becerisinde iyileşmeler gözlenecek.