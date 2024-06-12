Çin, Taiwan'a sert uyarıda bulundu

Güncel

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Demokratik İlerici Partisi (DPP) yetkililerine, "meşru müdafaa hakkından" dem vurarak "ateşle oynamamaları" gerektiği, zira sorumsuzca yapılan her türlü hamlenin kendi felaketlerini hızlandıracağı yönünde sert bir uyarıda bulundu.

Chen, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwanlı bir yetkilinin kısa süre önce yaptığı açıklamaya ilişkin bir soruya yanıt verirken söz konusu ifadeleri kullandı. Açıklamada Taiwan'ın, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eylemlerine "meşru müdafaaya" başvurarak yahut bazı durumlarda "karşı saldırılar" başlatarak karşılık verebileceği belirtilmişti.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kaydeden Chen, adanın "meşru müdafaa hakkının" bulunmadığını vurguladı.

Chen, "DPP'nin ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaya yönelik haklı eylemlerimize sınır koyma çabaları tamamen beyhudedir" dedi.

Sözcü, DPP'nin dış güçlerle işbirliği yapma hamlelerinin yanı sıra "anakara tehdidine" karşı çıkma gerekliliği gibi yanıltıcı söylemler yaratarak Taiwan halkını kandırıp uluslararası toplumu yanlış yönlendirme girişimlerini sert bir dille eleştirdi.

Cheng, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı hareket ve dış müdahalelerin Taiwan Boğazı'ndaki en büyük tehlike ve istikrarsızlık kaynakları olduğunu ifade etti.