Çin, Taiwan Açıkları\'nda Tatbikat Yapıyor

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Taiwan Adası'nın doğusundaki kara ve deniz hedeflerine yönelik saldırı simülasyonunda bulunmak üzere Shandong uçak gemisinin konuşlandırıldığını söyledi.

Shi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Shandong uçak gemisi görevi grubunun, deniz ve hava birimleriyle koordineli şekilde gemi-uçak koordinasyonu, alan hava üstünlüğünü ele alma ve kara ve deniz hedeflerine saldırı düzenlemeye odaklanan tatbikatlarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, tatbikatın birliklerin ada zinciri içinde ve dışındaki entegre operasyon, çok boyutlu abluka ve kontrol ve birden fazla hizmetin ortak operasyon yeteneklerini test etmeyi amaçladığını da ekledi.