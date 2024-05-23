Çin, Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar başlattı - Son Dakika
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Çin, Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar başlattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar başlattı. Tatbikatlar, deniz-hava muharebe hazırlığı, savaş alanı kontrolü ve hedeflere nokta atışı odaklı olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Taiwan adası çevresindeki bölgeleri kuşatan gemi ve uçakların devriye gezmesi ve gerçek muharebe yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor. Tatbikatlar, ayrılıkçı eylemlere karşı ceza niteliği taşıyor ve dış güçlere karşı sert bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

23.05.2024 10:10
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NANJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı, Perşembe günü saat 07.45'ten itibaren Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar başlattı.

Tatbikatlar Taiwan Boğazı, Taiwan Adası'nın kuzeyi, güneyi ve doğusu ile Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresindeki bölgelerde yürütülüyor.

Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, komutanlığa bağlı ordu, donanma, hava ve roket kuvvetlerini içeren askeri birimlerin Perşembe gününden Cuma gününe kadar Joint Sword-2024A kod adlı ortak tatbikatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Tatbikatların ortak deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, kapsamlı savaş alanı kontrolünün ortaklaşa ele geçirilmesi ve kilit hedeflere ortaklaşa nokta atışına odaklandığını belirten Li, tatbikatların ayrıca Taiwan adası çevresindeki bölgeleri kuşatan gemi ve uçakların devriye gezmesini ve komuta kuvvetlerinin gerçek muharebe yeteneklerini test etmek amacıyla ada grubunun içinde ve dışındaki entegre operasyonları içerdiğini ifade etti.

Sözcü, tatbikatların aynı zamanda "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçlerin ayrılıkçı eylemlerine karşı güçlü bir ceza ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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