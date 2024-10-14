Çin, Taiwan Boğazı'nda Tatbikat Başlattı

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NANJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kara, deniz, ve roket kuvvetlerinden oluşan birlikleri Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan adasının kuzey, güney ve doğusunda "Ortak Kılıç 2024B" tatbikatlarını başlattı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gemi ve uçakların tatbikat kapsamında adayı birçok yönden kuşatması ve ortak güçlerin saldırısını içeren eğitimler gerçekleştireceğini söyledi.

Li, eğitimlerin komutanlık güçlerinin ortak gerçek savaş yeteneklerinin test edilmesi amacıyla ortak deniz-hava savaşa hazırlık devriyesi, kilit öneme sahip liman ve alanların abluka ve kontrol altına alınması, deniz ve kara hedeflerine yönelik saldırılar ve savaş alanının kapsamlı şekilde ele geçirilmesine odaklanacağını belirtti.

Li, tatbikatın "Taiwan'ın bağımsızlığı" unsurlarının bölücü faaliyetlerine karşı güçlü bir caydırıcılık sağladığını ve ulusal egemenlik ve ulusal birliğin korunmasına yönelik meşru ve gerekli eylemler olduğunu ifade etti.