Çin Taiwan'ı Tek Eyalet Olarak Görüyor

Güncel

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, tarih ve gerçeklerin de bunu doğruladığını söyledi.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği cuma günkü basın toplantısında bu yılın Taiwan'ın geri alınmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda elde edilen zaferle Taiwan'ın 1945 yılında yeniden Çin'in egemen yetki çerçevesi altına girdiğini belirtti.

2. Dünya Savaşı'nın önde gelen galip devletleri tarafından yayımlanan Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi'nde, Taiwan'ın Japonya'nın Çinlilerden gasbettiği bir bölge olduğunu ve Çin'e iadesinin şart olduğunun açık ve net bir şekilde ifade edildiğini söyleyen Wang, Japonya'nın da Potsdam Bildirisi'nin şartlarını kabul ederek koşulsuz teslimiyet bildirdiğini söyledi.

Wang, "Tüm bunlar Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğini teyit etmiş ve savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçasını oluşturmuştur" dedi.

Bakan, 1971 yılında kabul edilen 2758 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Taiwan da dahil olmak üzere tüm Çin'in BM'de temsili konusunun çözüme kavuştuğunu, böylece "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan" ihtimalinin ortadan kalktığını ifade etti.

Wang, "BM'de Taiwan bölgesine sadece 'Çin'in bir eyaleti' olarak atıfta bulunulmaktadır. Taiwan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir zaman ülke olarak anılmayacaktır" dedi.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" için yaygara koparmanın ülkeyi bölmek anlamına geldiğini kaydeden bakan, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemenin Çin'in iç işlerine karışmak, "Taiwan'ın bağımsızlığına" göz yummanın ise Taiwan Boğazı'nın istikrarını baltalamak olduğunu belirtti.

Wang, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin, Çin'in tamamen yeniden birleşmesine destek, tek Çin ilkesine bağlı kalmanın da "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü girişime karşı çıkmak anlamına gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, "'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik arayışlar geri tepmeye mahkumdur, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmak ise sadece boş bir çabadır. Çin, yeniden birleşme hedefini gerçekleştirecektir. Buna kimse engel olamaz" dedi.