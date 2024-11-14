Çin, Taiwan'ın ABD'ye Bağımlılığını Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, Taiwan'ın ABD'ye Bağımlılığını Eleştirdi

Çin, Taiwan'ın DPP yetkililerinin ABD desteğine bağımlılığını kınadı, bu durumun zararlı olduğunu belirtti.

14.11.2024 04:30
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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'den destek arayan Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zhu, çarşamba günü yaptığı açıklamada Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ABD'ye olan bağımlılığı ne kadar derinleşirse bunun Taiwan'a verdiği zararı da aynı oranda artıracağını söyledi.

Zhu, DPP yetkilerinin ilkesizce dış güçlerle aynı safa geçerek kendilerini bir "Taiwan'ın bağımsızlığı" duruşu içine yerleştirmesini kınadı.

"Haraç" ödemenin güvenlik sağlamayacağını belirten sözcü, ABD'ye güvenmenin, Taiwan'ı mahvedeceğini ve en sonunda halkına büyük acılar yaşatacağını ifade etti.

Zhu, Lai Ching-te'nin iktidara gelmesinden bu yana DPP yetkililerinin, dış destek ve güç toplayarak bağımsızlık peşinde koşma çabalarının, Taiwanlı soydaşların çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara büyük tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Zhu, "Taiwan'daki çoğu soydaşın, rasyonel değerlendirmeler yaptığına inanıyorum. Çünkü ABD her zaman 'Önce Amerika' politikasına bağlıdır" dedi.

Zhu, ABD tarafından Çin'in Taiwan bölgesinde yapılan silah satışlarına ilişkin yorumunun sorulması üzerine Taiwan'daki insanların güçlükle kazandığı paraları boşa harcayan ve kendi isteğiyle ABD'nin " ATM'si" olarak hizmet veren Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini suçladı.

Sözcü, Taiwan'ı satıp bitirme ve Taiwan'a zarar verme yolunda inatla ilerlemenin ada için sadece daha büyük askeri risk ve tehlikelere yol açacağını sözlerine ekledi.

Taiwan sorununun, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu yeniden hatırlatan Zhu, "ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü askeri işbirliğine kararlı şekilde karşı çıkıyoruz ve ABD'nin adaya olan silah satışlarını kararlılıkla reddediyoruz" dedi.

Sözcü, ABD tarafına tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalma çağrısı yaptı. Sözcü ayrıca ABD tarafından Taiwan'a silah tedarikine son vermesini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı unsurlarını silahlı yollarla bağımsızlık arayışına girmeye teşvik etmekten kaçınmasını istedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ın ABD'ye Bağımlılığını Eleştirdi - Son Dakika

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