Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikat Başlattı - Son Dakika
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Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikat Başlattı

Çin, Tayvan çevresinde kapsamlı askeri tatbikatlara başladı, bağımsızlık yanlılarına uyarı yaptı.

01.04.2025 05:16
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Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, tatbikata komutanlığa bağlı kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden unsurların katıldığını belirtti.

Sözcü Şı, Tayvan'ın çevresini kuşatan tatbikatın, "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar, kilit bölgeler ve deniz yollarının blokajına" odaklanacağını ve birliklerin ortak operasyon kabiliyetini test etmeyi amaçladığını vurguladı.

Tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "sert bir uyarı" ve "güçlü bir caydırıcı" olacağını ifade eden Şı, bunun Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için "meşru ve gerekli bir eylem" olduğunu savundu.

Çin ordusu, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretlerin sonrasında ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Söz konusu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı veriliyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikat Başlattı - Son Dakika

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