Çin Tedarik Zinciri Fuarı Açıldı

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- İkinci Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın açılış töreni Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi, 26 Kasım 2024.
Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Ortak Bir Gelecek için Dünyayı Birbirine Bağlamak" temalı fuar salı günü Beijing'de başladı. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)
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