Çin Tedarik Zinciri Fuarı'nda Rekor Anlaşmalar

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BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Cumartesi günü sona eren 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda toplam 152 milyar yuan (yaklaşık 21,17 milyar ABD doları) tutarında 210'dan fazla ticari ve geçici anlaşma imzalandı.

Fuar organizatörü Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'ne göre, beş gün süren fuar boyunca yaklaşık 70 ülke ve bölgeden 600'den fazla katılımcı, 37.000'den fazla üst ve alt tedarikçi ile bağlantı kurdu.

Fuarda, katılımcı ve ziyaretçiler için 6.000'den fazla işbirliği yapma fırsatı yaratılırken, 6.700'den fazla işbirliğinin oluşmasına zemin hazırlandı.

Bu seneki fuara, ilkine kıyasla yaklaşık üçte bir oranında artışla 200.000'in üzerinde ziyaretçi katıldı.

Tedarik zincirlerine odaklanan dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olan etkinlik, çok uluslu şirketlerden büyük ilgi gördü. Yurt dışından katılanların sayısı, geçen yıla göre yüzde 26 artış gösterdi ve bu yılki toplam katılımcıların üçte birini oluşturdu. GE HealthCare ve SAP gibi büyük küresel oyuncular, fuarın üçüncüsüne katılacaklarını şimdiden açıkladı.