Çin-Tel Aviv Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

TEL AVİV, 11 Nisan (Xinhua) -- Beijing ile Tel Aviv arasında yeniden başlayan ilk direkt uçuşu gerçekleştiren Hainan Havayolları uçağı İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 10 Nisan 2025.

Çin'in başkenti Beijing ile Tel Aviv arasındaki direkt uçuşlar, 18 ay aradan sonra Çin'in Hainan Havayolları'na ait bir uçağın sabah erken saatlerde Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir iniş yapmasıyla perşembe günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)