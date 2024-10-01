Çin Telekom Sektörü 2024'te Büyümeye Devam Ediyor

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü yükselen sektörlerin etkisiyle 2024 yılının ilk 8 ayında istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre telekomünikasyon hizmetlerinin gelirleri, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1,17 trilyon yuana (yaklaşık 167,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu dönemde büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yükselen sektörler güçlü performans sergilemeyi sürdürdü.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yükselen sektörlerden elde ettiği gelir yıllık yüzde 10,5 artışla 289,7 milyar yuana ulaşarak telekom sektörünün toplam gelir artışını 2,4 yüzde puan yukarı çekti.

Özellikle bulut bilişimden elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artarken, büyük veriden elde edilen gelirler yüzde 61,6 yükseldi.

Verilere göre geniş bant internet hizmetleri Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 4,6 artarak Çin'in üç büyük telekom şirketine 181,6 milyar yuan gelir sağladı.