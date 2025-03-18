Çin Temsilcisi Namibya'da

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Peng Qinghua, 21 Mart'ta Namibya'nın başkenti Windhoek'ta Devlet Başkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah'ın göreve başlama törenine katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Namibya hükümetinin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
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