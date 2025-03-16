Çin Tıbbi Ekipman Pazarı Büyüyor

CHONGQİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in tıbbi ekipman pazarının büyüklüğü 2024 yılında 1,35 trilyon yuana (yaklaşık 188,2 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde cumartesi günü düzenlenen tıbbi ekipman konferansında gelecek vaat eden sektörün büyümesinin devam ettiği belirtildi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, 2024 yılında tıbbi ekipman sektöründeki büyük işletmelerin gelirlerinin 540 milyar yuanı aştığını ve sektörün yaklaşık on yıldır hızlı büyüme sergilediğini söyledi.

Çin'de büyük işletmeler, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri gösteriyor.

Uzmanlar, sektörün küresel ölçekteki gelişimi konusunda iyimser olduklarını ifade etti. Çin Mühendislik Akademisi akademisyenlerinden Qiao Jie, küresel tıbbi ekipman pazarının 2024'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 5,7'ye ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Xin, endüstriyel inovasyonun güçlendirilmesi, tıbbi ekipmanların yapay zeka teknolojisiyle entegrasyonunun teşvik edilmesi ve Çin ürünlerinin yurtdışı pazarlardaki cazibesinin artırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.