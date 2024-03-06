Çin Ticaret Bakanı: İhracat ve ithalatta olumlu işaretler görülüyor

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, küresel ticaret ortamındaki zorluklara rağmen ülkedeki ihracat ve ithalatta olumlu işaretler görüldüğünü belirtti.

Wang, Ulusal Halk Kongresi'nin devam etmekte olan oturumu çerçevesinde Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, ithalat ve ihracat için geleneksel bir durgunluk dönemi olan Bahar Bayramı'nda ülkenin ticari faaliyetlerinde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını ifade etti.

Bakan, yüksek baz etkisi yüzünden Mart ayında görülebilecek bir düşüşe rağmen, ticarette Eylül 2023'ten itibaren başlayan toparlanmanın devam etmesinin beklendiğini söyledi.