Çin Tüketimi Artırma Planını Açıkladı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- İç talebi ekonomik büyümenin ana motoru ve dayanak noktası haline getirmek üzere harekete geçen dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, bu çerçevede tüketimi artırmaya yönelik özel inisiyatiflere ilişkin bir plan açıkladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi ve Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından pazar günü yayımlanan plan, tüketimi güçlü şekilde artırmayı, iç talebi genel olarak canlandırmayı ve kazançları artırıp mali yükleri azaltarak harcama gücünü artırmayı amaçlıyor.

Planda konut ve otomobil gibi geleneksel tüketim sektörlerinin yanı sıra yapay zeka destekli ürünler, alçak irtifa ekonomisi ve gümüş turizm gibi gelişmekte olan sektörlere özellikle vurgu yapılıyor.

Plana göre Çin, otonom sürüş, akıllı giyilebilir ürünler, ultra yüksek çözünürlüklü video, beyin-bilgisayar arayüzleri, robotik ve genellikle 3D baskı diye bilinen eklemeli imalat gibi yeni teknoloji ve ürünlerin geliştirilip uygulanmasını hızlandırarak yüksek büyüme oranına sahip yeni tüketim sektörleri yaratacak.

Planda, buz ve kar kaynakları bakımından zengin bölgelerin dünya genelinde tanınan kış turizmi adreslerine dönüşmelerine yardımcı olmak için bu bölgelere destek verileceği belirtildi. Plana göre tek taraflı vize muafiyeti düzenlemelerinin sistematik olarak genişletilmesi ve bölgesel girişlere yönelik vize muafiyeti politikalarının optimize edilmesiyle yabancıların ülkede daha fazla tüketim yapması da sağlanacak.