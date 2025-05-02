Çin Turizmi Olumlu Bir Görünüm Sunuyor - Son Dakika
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Çin Turizmi Olumlu Bir Görünüm Sunuyor

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Çin'in turizmdeki büyümesini ve yeni vize politikasını değerlendiriyor.

02.05.2025 13:37
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CENEVRE, 2 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı ve CEO'su Julia Simpson, Çin'in turizm sektörünün görünümünün olumlu olduğunu, küresel seyahat ve turizm pazarına olan katkısının da artmasının beklendiğini söyledi.

Simpson, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte "Çin konusunda çok iyimser olduğunu çünkü ülkenin tüm doğru adımları attığını" belirtti.

Simpson, "Çin hükümeti, yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir vize uygulaması başlattı. Bu yeni vize politikası çok faydalı olacak. Çin, pandemiden sonra çok iyi performans sergiledi" dedi.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Çin'in yeniden toparlanmasının da etkisiyle bu yıl küresel seyahat ve turizmde güçlü büyüme öngörüyor.

Konseyin 2025 Ekonomik Etki Araştırması raporuna göre yabancı turistlerin yaptıkları harcamaların 2025 yılında 2,1 trilyon ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu tutar, bir önceki en yüksek harcama tutarı olan 2019'yılındaki 1,9 trilyon ABD dolarına göre 164 milyar ABD doları tutarında bir artışa işaret ediyor.

2025 yılında seyahat ve turizmin, küresel ekonomiye katkısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,7 trilyon ABD dolarına çıkarak küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 10,3'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor. Raporda Çin'e giden yabancı turistlerin harcamalarının geçen yıl pandemi öncesi seviyeyi aştığı da ifade edildi.

Simpson, "Çin pazarının, biraz sakin geçen dönemin ardından yeniden toparlanacağına güvenim tam. 2025 rakamlarından oldukça eminim, çünkü bunlar zaten belli oldu. Çoğu insan yapacakları ana yıllık tatili çoktan planlamış, hatta ödemesini de yapmış durumda. Ayrıca birçok iş konferansı düzenleniyor. Öngörülerde bulunmak yerine bekleyip görmemiz gerekiyor" dedi.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, seyahat ve turizm sektörünün 2035 yılına kadar küresel ekonomiye 16,5 trilyon ABD doları katkıda bulunacağını ve küresel GSYİH'nin yüzde 11,5'ini oluşturacağını tahmin ediyor.

Bu görünümde ABD'nin gümrük vergisi önlemlerinin küresel turizm üzerindeki kısmi etkisini de dikkate aldıklarını belirten Simpson, "Bu rakamları Oxford Economics ile birlikte hazırlarken, gümrük vergilerinin etkisini de bir dereceye kadar göz önünde bulundurduk" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Turizmi Olumlu Bir Görünüm Sunuyor - Son Dakika

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