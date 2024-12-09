Çin ÜFE Kasım'da %2,5 Düştü

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Çin'de kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu oranın ekim ayına kıyasla 0,4 yüzde puan daraldığını açıkladı.
Aylık bazda ÜFE'nin yüzde 0,1 artmasıyla ekimde kaydedilen yüzde 0,1 oranındaki düşüş tersine döndü.
Büronun istatistikçisi Dong Lijuan'a göre ÜFE'deki iyileşme, mevcut politikaların uygulanması ve ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan kademeli politikaların etkisiyle toparlanan iç talepten kaynaklandı.
Ocak-kasım döneminde ortalama ÜFE, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2,1 oranında azaldı.
Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise Çin'de kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.
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