Çin ÜFE Şubatta %2,2 Düştü

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Çin'de şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazar günü açıkladığı verilere göre şubat ayındaki düşüş bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan daha az oldu. Şubat ayında üretim araçlarının fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

NBS verilerine göre ÜFE şubat ayında aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Ocak-şubat aylarında üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

Verilere göre şubat ayında sanayi ürünlerinin satın alma fiyatı yıllık bazda yüzde 2,3 oranında düştü.