Çin, Ulaşım Altyapısında Kayda Değer Başarılar Elde Etti - Son Dakika
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Çin, Ulaşım Altyapısında Kayda Değer Başarılar Elde Etti

Çin, Ulaşım Altyapısında Kayda Değer Başarılar Elde Etti

Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, ülkenin ulaşım sistemine yapılan sabit varlık yatırımının 2023 yılında 3,9 trilyon yuan tutarında olduğunu açıkladı. Geçen yıl 2.776 kilometre yüksek hızlı demiryolu açılırken, 7.000 kilometre otoban inşa edildi veya genişletildi. Ayrıca 1.000 kilometrelik nakliye yolunun eklenmesi veya iyileştirilmesiyle ulaşım ağı güçlendirildi. Havaalanı sayısı 259'a ulaşırken, posta hizmetleri tüm idari köylere ulaştırıldı.

28.02.2024 09:34
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçtiğimiz yıl ulaşım altyapı ağını iyileştirmede kayda değer başarılar elde etti.

Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ulaşım sistemine yapılan sabit varlık yatırımının 2023 yılında 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 548,7 milyar ABD doları) tutarında olduğunu söyledi.

Li, geçen yıl toplam 2.776 kilometre yüksek hızlı demiryolunun açıldığını ve 7.000 kilometre otoban inşa edildiğini yahut genişletildiğini belirtti.

1.000 kilometrelik nakliye yolunun eklendiğini yahut iyileştirildiğini belirten Li, ulaşım için kullanılan havaalanı sayısının 259'a ulaştığını ve posta hizmetlerinin de tüm idari köylere ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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