Çin, Ulaşım Altyapısında Kayda Değer Başarılar Elde Etti

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçtiğimiz yıl ulaşım altyapı ağını iyileştirmede kayda değer başarılar elde etti.

Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ulaşım sistemine yapılan sabit varlık yatırımının 2023 yılında 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 548,7 milyar ABD doları) tutarında olduğunu söyledi.

Li, geçen yıl toplam 2.776 kilometre yüksek hızlı demiryolunun açıldığını ve 7.000 kilometre otoban inşa edildiğini yahut genişletildiğini belirtti.

1.000 kilometrelik nakliye yolunun eklendiğini yahut iyileştirildiğini belirten Li, ulaşım için kullanılan havaalanı sayısının 259'a ulaştığını ve posta hizmetlerinin de tüm idari köylere ulaştırıldığını ifade etti.