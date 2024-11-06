Çin Uluslararası İthalat Fuarı Açıldı

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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalata adanmış ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) yedincisi Salı günü ülkenin doğusundaki Shanghai kentinde başladı. Çeşitli ülkelerden girişimcileri bir araya getiren fuar, bu yıl da mekanlarıyla ve birbirinden ilginç pavyonlarıyla dikkat çekiyor.