Çin Uzay Programı: Taykonotlar, Akvaryumda Balık Yetiştirmeye Başladı

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Akvaryumdan çeşitli görüntüler

Çin'in Shenzhou-18 uzay aracındaki üç taykonot, ülkenin uzay istasyonundaki taykonot üçlüsüyle Cuma günü bir araya gelerek yörüngede mürettebat devir teslimini başlattı.

Shenzhou-18'deki taykonotların görevlerinden biri de akvaryum kurarak sıfır yerçekiminde balık yetiştirmek.

Taykonotlar, zebra balığı ve yosun kullanarak bir su ekosisteminin basitleştirilmiş versiyonunu oluşturarak uzay ortamının, balıkların büyümelerine ve sistem dengelerine olan etkilerini inceleyecek.

1,25 litre su kapasiteli akvaryumda dört balık yer alacak.

Görevin başarıya ulaşması halinde, Çin'in uzay programı çerçevesinde omurgalı yetiştirme hedefinde çığır açılmış olacak.

Xinhua Haber Ajansı Muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)