Çin Uzay Programı: Taykonotlar, Akvaryumda Balık Yetiştirmeye Başladı - Son Dakika
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Çin Uzay Programı: Taykonotlar, Akvaryumda Balık Yetiştirmeye Başladı

Çin'in Shenzhou-18 uzay aracındaki taykonotlar, uzay istasyonunda balık yetiştirmek amacıyla akvaryum kurdu. Taykonotlar, zebra balığı ve yosun kullanarak su ekosisteminin etkilerini inceleyecek. Bu başarı, Çin'in uzay programında omurgalı yetiştirme hedefine önemli bir adım olacak.

27.04.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Akvaryumdan çeşitli görüntüler

Çin'in Shenzhou-18 uzay aracındaki üç taykonot, ülkenin uzay istasyonundaki taykonot üçlüsüyle Cuma günü bir araya gelerek yörüngede mürettebat devir teslimini başlattı.

Shenzhou-18'deki taykonotların görevlerinden biri de akvaryum kurarak sıfır yerçekiminde balık yetiştirmek.

Taykonotlar, zebra balığı ve yosun kullanarak bir su ekosisteminin basitleştirilmiş versiyonunu oluşturarak uzay ortamının, balıkların büyümelerine ve sistem dengelerine olan etkilerini inceleyecek.

1,25 litre su kapasiteli akvaryumda dört balık yer alacak.

Görevin başarıya ulaşması halinde, Çin'in uzay programı çerçevesinde omurgalı yetiştirme hedefinde çığır açılmış olacak.

Xinhua Haber Ajansı Muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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