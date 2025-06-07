Çin ve AB Ticaret Görüşmesi Paris'te Gerçekleşti

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

3 Haziran'da gerçekleştirilen görüşmede Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı davası, Çin'in AB menşeli konyak ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması ve ihracat kontrolü politikaları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada iki tarafın acil ve önemli konular üzerine de odaklanarak samimi ve derinlemesine görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Sözcü, heyetlere Çin ile AB arasında bu yılki önemli gündem için ekonomik ve ticari hazırlıklar yapma çabalarını artırma talimatı verildiğini ifade etti.