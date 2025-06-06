Çin ve ABD'den Diyalog Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve ABD'den Diyalog Vurgusu

06.06.2025 12:09
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Xi Jinping, Çin-ABD ilişkilerini düzeltmek için diyalog ve işbirliği çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD için tek doğru seçeneğin diyalog ve işbirliği olduğunu söyledi.

Xi, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde devasa niteliği göz önüne alındığında Çin-ABD ilişkilerinin yönünü yeniden ayarlamak üzere iki tarafın kontrollü şekilde hareket edip doğru rotayı belirlemesi gerektiğini belirtti. Xi, bu bağlamda çalkantı ve aksaklıklardan uzak durmanın özellikle önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin önerisi üzerine iki ülkenin önde gelen yetkililerinin kısa süre önce Cenevre'de ekonomi ve ticaret konularında bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, ilgili meselelerin diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil eden söz konusu toplantının, her iki halk ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

İki tarafın söz konusu ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını iyi kullanması ve eşitlik ruhu içinde ve birbirlerinin endişelerine saygı göstererek kazan-kazan sonuçları peşinde koşması gerektiğini belirten Xi, bu konuda samimiyet gösteren Çin'in aynı zamanda kendi ilkelerine de sahip çıktığını vurguladı.

Çinlilerin her zaman verdikleri sözleri yerine getirdiğini belirten Xi, her iki tarafı da Cenevre'de varılan anlaşmayı yerine getirmeye çağırdı. Xi, Çin'in anlaşmayı içtenlikle ve ciddi şekilde uyguladığını da vurguladı.

Xi, ABD'nin müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi dikkat alıp Çin'e karşı uygulanan olumsuz önlemleri kaldırması gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın uzlaşıya varmak, yanlış anlaşılmaları gidermek ve işbirliğini güçlendirmek üzere dışişleri, ekonomi ve ticaret, askeriye ve kolluk gibi alanlarda iletişimi arttırması gerektiğine de dikkat çekti.

Xi, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıların Çin ve ABD'yi karşı karşıya getirip cepheleşme ve hatta çatışma gibi tehlikeli alanlara sürükleme çabalarını boşa çıkarmak için ABD'nin Taiwan sorununa sağduyulu şekilde yaklaşması gerektiğini belirtti.

Trump ise Xi'ye büyük saygı duyduğunu ve ABD-Çin ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi.

Çin ekonomisinin çok iyi performans sergilemesini istediklerini belirten Trump, ABD ile Çin'in birlikte çalışarak pek çok harika şey yapabileceğini ifade etti.

Trump ayrıca, ABD'nin tek Çin ilkesine saygı göstereceğini de belirtti.

Cenevre'deki toplantının çok başarılı geçtiğini ve iyi bir anlaşma sağlandığını kaydeden Trump, ABD'nin anlaşmayı uygulamak için Çin ile birlikte çalışacağını dile getirdi.

Trump, Çinli öğrencilerin eğitim için ABD'ye gelmelerinden memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Xi, Trump'ın Çin'i tekrar ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi. Trump da davet için Xi'ye içten teşekkür etti.

İki lider, Cenevre anlaşmasının uygulanmasını sürdürme ve mümkün olan en kısa sürede bir tur görüşme daha gerçekleştirme konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD'den Diyalog Vurgusu - Son Dakika

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